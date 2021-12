Thủ đoạn lừa đảo của đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng

Tại Cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng trong thời gian khá dài, lợi dụng tình hình dịch bệnh các đối tượng càng tăng tốc tập trung lừa đảo, thu hút con bạc lúc nhàn rỗi. Hiện vụ việc đang được Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì các đối tượng được hưởng lợi càng cao, do đó các đối tượng đã tìm mọi cách lôi kéo con bạc, trong đó các đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia.

Cảnh báo về thủ đoạn tổ chức cờ bạc mới

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, đây là đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất từ trước tới nay do Công an thành phố triệt phá. Qua đó cũng cho thấy, hình thức cờ bạc qua mạng đã nở rộ, có sự biến tướng nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi với số tiền giao dịch hàng trăm ngàn tỷ đồng. Các đối tượng tội phạm đã sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng vô cùng phức tạp, gây ra sự bất ổn về trật tự xã hội.

Tang vật liên quan của các đối tượng trong đường dây đánh bạc bị tạm giữ.

Cũng theo Công an TP Hồ Chí Minh, thời gian qua, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế tụ tập đông người nên tình trạng đánh bạc qua mạng Internet có xu hướng gia tăng, chủ yếu dưới dạng lô đề, cá độ bóng đá và game online đổi thưởng. Đáng nói, các đường dây cờ bạc hiện có quy mô, phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi với nhiều hình thức. Các đối tượng đã triệt để lợi dụng mạng xã hội, dịch vụ trò chuyện trực tuyến như Facebook, Zalo, Viber, Telegram... để liên lạc và sử dụng các công cụ thanh toán điện tử, ví điện tử, thẻ nạp viễn thông, tiền ảo, thẻ ngân hàng ảo để giao dịch, nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, tổ chức đánh bạc qua mạng mang lại lợi nhuận rất lớn nên các đối tượng đã bất chấp pháp luật, thực hiện hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, các đối tượng tổ chức đánh bạc đã lôi kéo nhiều chuyên viên công nghệ viết phần mềm, cùng tham gia đường dây tổ chức đánh bạc. Đồng thời, việc đánh bạc qua mạng kín đáo, không gây ồn ào nên thu hút được nhiều người chơi. Các đối tượng chỉ cần dùng điện thoại thông minh hay máy tính bảng truy cập các trang web, ứng dụng đánh bạc trên mạng để sát phạt...

Các đối tượng liên quan vụ án đánh bạc.

Về phía cơ quan chức năng, việc điều tra, xử lý các đường dây này khó khăn hơn rất nhiều so với kiểu đánh bạc truyền thống. Bắt đánh bạc trên mạng là dựa trên chứng cứ điện tử. Nếu bị lộ, các đối tượng có thể đánh sập hệ thống hoặc xóa hết dữ liệu mạng thì việc thực hiện các biện pháp tố tụng sẽ gặp không ít khó khăn. Vì vậy, Bộ Công an cũng như công an các tỉnh, thành đã chủ động đào tạo trinh sát, điều tra viên có nghiệp vụ chuyên môn giỏi để tấn công trấn áp tội phạm trên không gian mạng, bên cạnh đó là tuyên truyền phòng ngừa pháp luật tới người dân. Các tỉnh, thành, đơn vị nghiệp vụ cũng đã liên tục tăng cường lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa các đường dây đánh bạc qua mạng.