Thủ đoạn lừa đảo bằng clip chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức chữa bệnh trên mạng

Trước những thách thức trên, các sở ngành đã thống nhất các giải pháp giúp phát hiện, ngăn chặn và xử lý triệt để các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo y tế.

Trong đó, Công an TP tiếp tục phối hợp với Sở Y tế trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế. Thời gian tới, Thanh tra Sở Y tế và Công an TP sẽ phối hợp xử lý nghiêm các vi phạm trọng điểm, điển hình trong hoạt động quảng cáo y tế trên không gian mạng như Facebook, Zalo, TikTok, YouTube,…

Sở Y tế tăng cường kiểm tra, hậu kiểm đối với hoạt động quảng cáo của các cơ sở đã được cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo trong lĩnh vực y tế; phát hiện và xử lý các các nhân, tổ chức đăng tải các nội dung quảng cáo trong lĩnh vực y tế khi chưa được cấp phép hoặc quảng cáo không đúng quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối trong việc xây dựng công cụ để quản lý hoạt động quảng cáo của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn.