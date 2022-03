Thủ đoạn lợi dụng các tác phẩm điện ảnh để cài cắm 'đường lưỡi bò'

Phim do Hãng DreamWorks (Mỹ) hợp tác với Công ty Pearl của Trung Quốc sản xuất. Sau sự cố này, CGV với tư cách nhà phát hành bị phạt 170 triệu đồng và phải tiêu hủy bản phim (các file phim kỹ thuật số đã nhập, các tài liệu quảng cáo phim).

Nghị định này ra đời không lâu sau khi tác phẩm Uncharted (tên tiếng Việt là Thợ săn cổ vật) bị cấm chiếu tại Việt Nam vì có cảnh chứa "đường lưỡi bò" (tức đường chín đoạn - do Trung Quốc vạch ra, đòi chủ quyền phi pháp với phần lớn diện tích Biển Đông).

Cùng với sự phát triển chóng mặt của các nền tảng chiếu phim trực tuyến như Netflix, Hulu, Disney+,... việc xử lý hiện tượng "đường lưỡi bò" trên nền tảng trực tuyến đang là một câu hỏi không nhỏ với các nhà chức trách quản lý phim ảnh tại Việt Nam.

Cụ thể, vào ngày 15/9/2021, trong tập 13 của phim Nhất sinh nhất thế (Một đời một kiếp) phát sóng trên nền tảng iQiyi Việt Nam, có một phân đoạn chứa hình ảnh "đường lưỡi bò".

Hình ảnh bản đồ có "đường lưỡi bò" xuất hiện trong tập 13 của Nhất sinh nhất thế.

Hồi tháng 7 năm nay, bộ phim Pine Gap cũng có các hình ảnh sai trái về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam khi hình ảnh bản đồ "đường lưỡi bò" trên Biển Đông đã xuất hiện trong tập 2, tập 3 bộ phim. Ngay lập tức, Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin - Truyền thông) đã có văn bản yêu cầu Netflix gỡ bỏ bộ phim này.

Trước đó, bộ phim Put Your Head On My Shoulder (tên tiếng Việt là Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta) chiếu vào tháng 7/2020 và bộ phim Madam Secretary (tên tiếng Việt là Bà Ngoại trưởng) vào tháng 8/2020 của Netflix cũng có cảnh vi phạm chủ quyền của Việt Nam.

Bàn về vấn đề này, ông Lê Văn Nghiêm – nguyên Cục trưởng, Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, với các tác phẩm được công chiếu trên nền tảng trực tuyến, đặc biệt là các công ty không có đại diện ở Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có trách nghiệm trực tiếp liên lạc, gửi văn bản yêu cầu dỡ bỏ hình ảnh có chứa thông tin sai trái về các quyền hợp pháp của Việt Nam trên biển.

Tuy nhiên quá trình này sẽ đòi hỏi không ít thời gian và công sức.

Lợi dụng các tác phẩm điện ảnh để cài cắm “đường lưỡi bò”

Lý giải về nguyên nhân Trung Quốc chọn các tác phẩm điện ảnh để cài cắm chi tiết “đường lưỡi bò”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, nguyên Phó Cục trưởng cục Tuyên huấn, Quân đội Nhân dân Việt Nam nhận định, đây là sự dàn dựng có chủ ý, là một thủ đoạn tuyên truyền xuyên tạc về chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.