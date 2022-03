Thủ đoạn giám đốc rởm lập đường dây đánh bạc hơn 10.000 tỷ đồng

Đường dây đánh bạc này có phương thức, thủ đoạn rất tinh vi. Các đối tượng lợi dụng địa hình độc đạo, giáp ranh giữa huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) và huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) để hoạt động. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động.



Ngoài ra, giao dịch tài chính được thực hiện qua hình thức chuyển khoản, xe ôm và các phương thức vận chuyển tiền khác nhau. Để ngăn người lạ xâm nhập, các đối tượng cầm đầu còn cho gắn lưỡi câu vào lưới và thả xuống ao hồ xung quanh nhà để tạo rào chắn, khi bị phát hiện thì sẵn sàng tiêu hủy tang vật.



Để phá án, có thời gian dài các lực lượng công an phải giấu mình trên đồi, dưới ruộng, ăn ngủ trên ô tô để theo sát mọi di biến động của đường dây này.

Đối tượng Nguyễn Văn Tú tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Quảng Ninh)

17h ngày 29/12/2021, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Phòng 5, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triển khai gần 200 cán bộ chiến sĩ đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm tại các huyện Sóc Sơn, Mê Linh (Hà Nội) và TX Đông Triều (Quảng Ninh).



20h ngày 2/1, Công an tỉnh Quảng Ninh huy động gần 50 cán bộ khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm tại TX Quảng Yên, huyện Ba Chẽ. Trong cả hai đợt ra quân, khám xét khẩn cấp 11 địa điểm, công an đã triệu tập 19 đối tượng, thu giữ 10 xe ô tô, trên 30 điện thoại, máy tính, thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc.



Lực lượng chức năng còn thu giữ và phong tỏa gần 1 tỷ đồng và 2 khẩu súng là công cụ hỗ trợ, 27 viên đạn các loại, 1 dao găm thu giữ tại địa điểm khám xét thuộc huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.



Đường dây tổ chức đánh bạc do Nguyễn Văn Tú (45 tuổi, trú tại thôn Mẫu Tự) và Vũ Ngọc Thành (46 tuổi, ở xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) cầm đầu quản lý và điều hành với 3 tài khoản SuperMaster là DTE359, Ca27, 8QL7, 2 tài khoản Master là dy7962 và dy7938.



Các đối tượng khai nhận đã tổ chức đánh bạc trên trang mạng Bong88, 3in 1bet, Onion68 và máy chủ của các trang này đều được đặt ở nước ngoài, giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt. Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch đánh bạc lên đến trên 10.000 tỷ đồng.