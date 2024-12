Thủ đoạn giả danh ‘Liên đoàn Pickleball Việt Nam’, người chơi có thể mất tiền tỷ

Người tham gia học chơi Pickleball khi đăng ký vào Facebook “Liên đoàn Pickleball Việt Nam” giả mạo có thể bị lừa chuyển tiền hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng. Ngày 4/12, Công an TP Hà Nội cho biết, gần đây trên mạng xã hội xuất hiện các tài khoản Facebook giả mạo “Liên đoàn Pickleball Việt Nam” quảng cáo các trung tâm dạy chơi các môn thể thao này nhằm lôi kéo người dân tham ra rồi chiếm đoạt tài sản. Cảnh giác trước các trang Facebook giả mạo “Liên đoàn Pickleball Việt Nam”. Ảnh: CACC Theo cơ quan Công an, hiện nay môn thể thao Pickleball đang thu hút được sự quan tâm của nhiều người dân. Lợi dụng việc này, một số đối tượng đã lập các trang Facebook “Liên đoàn Pickleball Việt Nam” để tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản người đăng ký tham gia học chơi Pickleball. Để thực hiện việc lừa đảo, khi người dân đăng ký tham gia khóa học thông qua trang Facebook “Liên đoàn Pickleball Việt Nam”, các đối tượng yêu cầu tải ứng dụng Telegram để được các “chuyên viên” hướng dẫn tham gia làm một số nhiệm vụ xác nhận đồ dùng thể thao và giảm học phí. Sau một số nhiệm vụ có giá trị thấp, các đối tượng yêu cầu người dân thực hiện các nhiệm vụ có giá trị cao. Lúc này, lấy nhiều lý do. người chơi thực hiện sai cú pháp, các đối tượng yêu cầu họ thực hiện lại nhiều lần hoặc chuyển thêm tiền vào để được rút hết số tiền đã chuyển. Đến khi số tiền chuyển hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng, các đối tượng sẽ ngắt kết nối, xóa nhóm chat ở ứng dụng Telegram. ​​​Để tránh bị lừa đảo, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nâng cao cảnh giác khi đăng ký tham gia các lớp học Pickleball cũng như các môn thể thao khác được quảng cáo trên mạng xã hội. Nếu có đăng ký nhu cầu học chơi Pickleball thì nên đến trực tiếp các trung tâm, cơ sở dạy để tìm hiểu kỹ về bộ môn mình tham gia. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan Công an để kịp thời giải quyết theo quy định.