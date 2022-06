Thủ đoạn bớt xén sinh phẩm xét nghiệm tại CDC Đà Nẵng diễn ra thế nào?

Quá trình điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện số vật tư còn lại trị giá hơn 2 tỷ đồng được các đối tượng cất giấu trong phòng thay đồ của nhà vệ sinh Khoa Xét nghiệm do chưa kịp tẩu tán.

Cơ quan công an khám xét nơi làm việc của bị can Lê Thị Kim Chi.

Qua xác minh tài liệu kế toán của CDC Đà Nẵng của cơ quan điều tra thì toàn bộ số sinh phẩm nói trên được giao cho Khoa xét nghiệm đã được sử dụng hết. Kế toán trưởng CDC Đà Nẵng xác nhận trên sổ sách không có việc CDC Đà Nẵng gửi lại hàng cho Công ty Việt Á dưới bất kỳ hình thức nào.

Như VTC Newsđưa tin, 17h20 ngày 20/6, cơ quan công an đã bắt Giám đốc CDC Đà Nẵng bác sĩ Tôn Thất Thạnh về tội tham ô tài sản.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Tôn Thất Thạnh, Giám đốc CDC Đà Nẵng.

Cơ quan công an cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trưởng Khoa Xét nghiệm CDC Đà Nẵng; khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với bà Lê Thị Kim Chi, nhân viên Khoa Xét nghiệm CDC Đà Nẵng cùng về hành vi trên.

Ngoài 3 cá nhân bị khởi tố về hành vi “Tham ô tài sản”, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra trách nhiệm của các cá nhân khác trong việc đấu thầu mua vật tư thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Đà Nẵng.