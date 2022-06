Thứ có 4000 độc chất, 50 chất gây ung thư: Nhiều người Việt biết tác hại nhưng vẫn dùng

Khi được hỏi có biết tác hại của thuốc lá hay không, anh T cho biết có biết tác hại của thuốc lá những nghĩ mình còn trẻ và thấy nhiều người xung quanh hút chẳng ai mắc bệnh gì. Cũng chính vì sự chủ quan đó, anh T duy trì thói quen hút thuốc, dẫn tới phải nhập viện cấp cứu.

Thuốc lá có nhiều độc chất ảnh hưởng tới sức khoẻ, ảnh minh hoạ.

Khoa thăm dò chức năng hô hấp, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp mắc các bệnh hô hấp liên quan tới thuốc lá phải vào nhập viện điều trị.



Trong đó có trường hợp bệnh nhân có vấn đề hô hấp đã được bác sĩ điều trị ổn định và ngưng hút thuốc lá. Bệnh nhân ra viện thấy sức khỏe tốt, bệnh lý đã được kiểm soát nhưng thèm thuốc nên đã hút một điếu.



Ngay sau đó, bệnh nhân đã phải nhập viện cấp cứu giải phóng đường thở thành công, theo TS.BS Thái Thị Thùy Linh, Khoa thăm dò chức năng hô hấp, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM. Nếu trường hợp này bệnh nhân ở xa không kịp tới viện để can thiệp thì có thể nguy kịch tới tính mạng, thậm chí tử vong.



Bác sĩ Linh khuyến cáo thuốc lá có chứa trên 4000 độc chất hóa học và trên 50 chất gây ung thư. Những bệnh lý hô hấp hay gặp nhất khi hút thuốc lá là hen phế quản, phổi tắc nghẽn mãn tính.



Thuốc lá là chất gây nghiện, việc hút thuốc lá nhiều có thể ảnh hưởng tới sức khỏe.



TTND.PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám - chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, cho biết theo Tổ chức Y tế thế giới, sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra hơn 8 triệu ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm. Trong đó, hơn 7 triệu người tử vong do sử dụng thuốc lá trực tiếp và khoảng 1,2 triệu người tử vong do hút thuốc lá thụ động.