Thứ 6 Ngày 13 Là Ngày Gì? Nguồn Gốc, 10 Điều Kiêng Kỵ Không Nên Làm

Không nên mở dù, che ô trong nhà



Không nên đặt dao, nĩa chéo nhau thành hình chữ X

Tại Phương Tây, dao và nĩa được xem là bộ dụng cụ ăn chính thay vì muỗng và đũa như người Phương Đông. Nếu ở Phương Đông có luật lệ cấm gõ đũa, muỗng vào bát ăn như một thể thức gọi hồn người âm thì ở Phương Tây, việc để chéo dao, nĩa cũng có ý nghĩa tương tự (Ở Pháp, việc để chéo dao, nĩa còn mang ý nghĩa món ăn không ngon). Vào thứ 6 ngày 13 - Thứ 6 đen tối, bạn không nên thực hiện hành động này vì có khả năng những điều xui xẻo sẽ bủa vây lấy bạn trong thời gian tới.

Cẩn thận, không nên làm vỡ gương vào thứ 6 ngày 13

Gương vỡ là điềm dữ đối với nhiều người (hầu như quan niệm chung của nhiều quốc gia). Đặc biệt, vào thứ 6 ngày 13, nếu bạn bất cẩn làm vỡ gương thì có thể bị vận đen đeo bám xuyên suốt 2,555 ngày. Hơn thế nữa, không nên đặt gương hướng về phía giường ngủ vì theo quan niệm của cổ nhân, nếu vị trí gương được đặt như vậy thì linh hồn người sống có thể bị hút và bị nhốt vào gương.

Không nên đổ muối lên mặt bàn

Bạn có tin không khi người ta quan niệm rằng mỗi hạt muối là mỗi điều may mắn. Vào hàng chục năm về trước, khi tình hình chiến sự khó khăn, muối là loại gia vị rất đắt và quý hiếm. Nếu không may làm vương vãi muối trên bàn thì những may mắn của bạn sẽ bị rơi đi hết. Vào thứ 6 ngày 13, để tránh mất đi may mắn một cách vô tình thì hãy sử dụng nguyên liệu này thật cẩn thận và bảo quản tốt trong lọ, tủ để tránh rơi rớt, vương vãi may mắn của mình nhé!

