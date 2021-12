Thu 43,5 tỷ USD, khoản tiền lớn năm 2021 gom đủ về túi

Thông tin từ Bộ NN-PTNT, trong tháng 11/2021, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản ước đạt 4,2 tỷ USD, tăng 8,9% so với tháng 11/2020 và tăng 5,8% so với tháng 10/2021. Tính chung 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 43,5 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ.

Kết quả này giúp ngành nông nghiệp về đích sớm, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu xuất khẩu nông sản năm 2021.

Theo Bộ NN-PTNT, dù có nhiều thời điểm xuất khẩu nông sản chững lại do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song tính đến hết tháng 11 năm nay, kim ngạch xuất khẩu của hầu hết các nhóm hàng chủ lực đều tăng mạnh.