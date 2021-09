Ths. BS Đinh Hữu Việt: Người chồng không có tinh trùng nhưng nhờ kỹ thuật vi phẫu tinh hoàn, hai vợ chồng đón cặp song sinh sau nhiều năm chờ đợi

Nguyên nhân dẫn đến vô sinh ở nam giới là do bất thường về tinh trùng hoặc đường dẫn tinh có vấn đề. Ngoài những tác nhân từ lối sống như: stress, rượu, bia, thuốc lá gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng và số lượng tinh trùng thì các bệnh lý nam khoa như: xuất tinh ngược, viêm nhiễm đường sinh dục, giãn tĩnh mạch thừng tinh… hay bất thường nhiễm sắc thể cũng dẫn đến vô sinh ở nam giới.

Trước đây, nhiều người thường nghĩ vấn đề vô sinh là do người phụ nữ. Tuy nhiên theo nghiên cứu tỷ lệ vô sinh do người vợ chiếm 40%, người chồng chiếm 40%, 10% là do cả hai và có 10% là chưa rõ nguyên nhân. Số lượng nam giới tìm đến các cơ sở y tế chuyên khoa nam học đang dần tăng lên và có xu hướng trẻ hóa theo độ tuổi. Đây là tình trạng đáng báo động về thực trạng vô sinh hiếm muộn của nam giới hiện nay.

Chào BS, BS có thể chia sẻ một chút về thực trạng vô sinh - hiếm muộn ở Nam giới tại Việt Nam hiện nay không? Nam giới vô sinh thường do những nguyên nhân nào?

Theo tìm hiểu, phương pháp mà các bác sĩ thực hiện cho anh S. có tên là Micro TESE. Hiện nay, tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, tỷ lệ tìm thấy tinh trùng ở bệnh nhân Klinefelter bằng phẫu thuật Micro TESE là khoảng 45-50%. Đây là một tỉ lệ cao, tương đương với các báo cáo trên thế giới. Do đó, nam giới vô sinh hoàn toàn có hy vọng có con nhờ phương pháp này.

Trước đây, bệnh nhân mắc hội chứng Klinefelter phải chấp nhận xin con nuôi hoặc phải xin "con giống" do không có tinh trùng. Anh L.H.S sau khi được chẩn đoán vô tinh cũng đã chạy chữa nhiều năm nhưng tình hình không cải thiện. Khi tìm đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, anh không còn nhiều hy vọng.

Anh L.H.S (sống tại Thanh Hóa) bị vô tinh do mắc phải hội chứng Klinefelter. Được biết, hội chứng Klinefelter là một rối loạn di truyền ở nam giới, người bệnh có một cặp NST giới tính X thay vì chỉ có một nhiễm sắc thể X. Nam giới mắc hội chứng Klinefelter có bộ NST 47XXY với đặc trưng là suy sinh dục, rối loại nội tiết, tinh hoàn teo nhỏ, khả năng sinh tinh kém, hoặc không sinh tinh. Do đó, nếu không có sự can thiệp của phương pháp hỗ trợ sinh sản, anh S. sẽ không thể có con tự nhiên.



ThS.BS Đinh Hữu Việt thăm khám và tư vấn cho bệnh nhân

Hiện nay, có những phương pháp nào để điều trị cho nam giới vô sinh? Trong các phương pháp đó, phương pháp nào được đánh giá là hiện đại và đem lại hiệu quả điều trị tốt nhất cho bệnh nhân?

Để điều trị vô sinh cho nam giới, trước hết các bác sĩ cần xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng vô sinh. Đối với trường hợp xuất tinh có tinh trùng trong tinh dịch nhưng số lượng, chất lượng không đảm bảo thì có thể điều trị nội khoa hoặc can thiệp phẫu thuật thủ thuật để cải thiện tinh trùng. Trong vô sinh nam, nghiêm trọng nhất là những trường hợp xuất tinh không có tinh trùng trong tinh dịch (vô tinh). Nhóm nguyên nhân này được chia thành 2 loại: vô tinh do tắc nghẽn và vô tinh không do tắc nghẽn.

Vô tinh do tắc nghẽn (vô tinh do đường dẫn) có thể kể đến như tắc ống dẫn tinh - mào tinh với các nguyên nhân hay gặp nhất là viêm tinh hoàn, mào tinh hoàn,… Các trường hợp này, tinh hoàn vẫn có khả năng sinh tinh bình thường. Nhiều trường hợp sau phẫu thuật nối ống dẫn tinh – mào tinh do tắc, phẫu thuật giãn tĩnh mạch tinh đã có thể có con tự nhiên. Một số trường hợp khác như bất sản ống dẫn tinh (không có ống dẫn tinh bẩm sinh) thì phải thực hiện thủ thuật phẫu thuật "thu" tinh trùng như MESA (phẫu thuật vi phẫu mào tinh), PESA (chọc mào tinh qua da), TESE (lấy mô tinh hoàn tìm tinh trùng) để thực hiện hỗ trợ sinh sản với trứng của người vợ.

Đối với vô tinh không do tắc nghẽn, nguyên nhân thường gặp sẽ là biến chứng sau quai bị gây teo tinh hoàn, suy tinh hoàn, rối loạn nội tiết tuyến yên hoặc vùng dưới đồi, bất thường NST, đột biến gen AZF, tinh hoàn ẩn,… Tinh hoàn sinh tinh kém hoặc thậm chí không sinh tinh dẫn đến xuất tinh không có tinh trùng. Để có con, bệnh nhân cần được can thiệp vào tinh hoàn để thu tinh trùng và thực hiện Thụ tinh trong ống nghiệm với trứng của vợ. Bên cạnh các phương pháp "thu" tinh trùng như đã nêu ở trên thì một vài năm gần đây, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội còn triển khai kĩ thuật Micro TESE cho nhóm bệnh nhân này để nâng cao tỷ lệ thành công.



Phương pháp mổ vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng Micro TESE này hiện khá mới tại Việt Nam và được xem là biện pháp cuối cùng để tìm tinh trùng, mang lại hiệu quả điều trị cao. Các ca bệnh đã thực hiện điều trị phương pháp mổ Micro TESE cho thấy kết quả tìm thấy tinh trùng rất cao, ít tổn thương mô tinh hoàn, ít biến chứng. Rất nhiều nam giới gặp tình trạng vô tinh cũng đã tìm thấy tinh trùng để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.

Micro TESE là phẫu thuật vi phẫu can thiệp sâu vào tinh hoàn để tìm những ống sinh tinh có chứa tinh trùng thông qua kính vi phẫu có độ phóng đại lớn. Khi tìm tinh trùng trên những mẫu mô nhỏ, việc lọc tách cũng rất khó khăn, đòi hỏi sự tỉ mỉ. Phẫu thuật Micro TESE đôi khi chỉ có thể tìm được một vài tinh trùng hoặc vài chục con vừa đủ để làm thụ tinh ống nghiệm. Bác sĩ mổ phải có kinh nghiệm "căn" rất chuẩn sao cho tinh trùng lấy ra là vừa đủ, không lấy quá nhiều mô gây tổn thương tinh hoàn.



Bác sĩ thực hiện phẫu thuật vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng Micro TESE trên bệnh nhân vô tinh

Với những trường hợp nào thì cần can thiệp phương pháp Micro TESE? Tinh trùng lấy từ can thiệp bằng phương pháp này có chất lượng như thế nào so với tinh trùng xuất tự nhiên, thưa BS?

Đối với trường hợp vô sinh ở nhóm có tinh trùng thì việc điều trị hướng đến mục đích làm tăng số lượng và chất lượng tinh trùng. Còn riêng nhóm vô sinh do vô tinh (không có tinh trùng) thường chiếm từ 10-15% trong các trường hợp vô sinh nam và cần can thiệp điều trị bằng phương pháp mổ vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng Micro TESE.

Ngoài những nguyên nhân do bệnh lý như quai bị teo tinh hoàn, tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chỗ, bệnh về nội tiết tố, cường giáp hoặc suy giáp thì rối loạn di truyền, nhiễm sắc thể điển hình như hội chứng Klinefelter cũng gây nên tình trạng vô tinh ở nam giới.