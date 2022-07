Thót tim nhìn cây đổ trúng ô tô khi tài xế vừa ngồi vào trong trú mưa

May mắn cho tài xế là những cành cây to và lớn nằm phía trên các cành nhỏ đổ xuống nóc xe ô tô nên lực va đập được giảm nhiều. Do đó, phần nóc xe không bị bẹp xuống dưới. Sau tai nạn bất ngờ, người tài xế đã tự bò ra khỏi xe và không bị thương.

“Tim tôi như ngừng đập khi nhìn thấy cái cây đổ vào xe của anh ấy. May mắn tài xế không bị thương”, anh O-da, người ngồi trong chiếc xe phía sau cho hay.

Thái Lan và nhiều quốc gia Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia, Myanmar và Philippines bắt đầu bước vào gia đoạn mùa mưa bão kéo dài tới tháng 11.