Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9, ngày 30/8, tại đầm An Khê (xã Phổ Khánh), UBND thị xã Đức Phổ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức lễ hội “Đầm An Khê sóng hát”. Lễ hội nhằm giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử của đất nước và của địa phương; đồng thời giới thiệu, quảng bá những giá trị của di sản văn hóa Sa Huỳnh, di tích đầm An Khê tới du khách trong và ngoài tỉnh.