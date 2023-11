Thót tim cảnh 70 học sinh đi cầu dây vượt sông đầy cá sấu để tới trường

Mỗi ngày, hơn 70 học sinh ở Villa Leidy, gần thành phố ven biển Santa Marta, Colombia liều mạng đi trên một cây cầu tạm bắc qua sông Gaira đầy cá sấu để đến trường. Nói là cầu nhưng thực chất nó là đường ống cung cấp nước cho toàn thị trấn, bên trên có dây thừng để bám vào.

Bà Dorisa Fadul, một người dân địa phương, nói với truyền thông: “Trước đây có một cây cầu gỗ do chúng tôi tự làm, nhưng nó bắt đầu xuống cấp vào tháng 1/2023 và đã sập hoàn toàn vào ngày 1/7/20123".