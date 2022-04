Thót tim cá voi húc tung thuyền chở khách bay lên không trung

Cụ thể, chiếc thuyền quan sát cá voi mui trần đang di chuyển thì bất ngờ chú cá voi lao lên từ dưới nước, đẩy mạnh khiến chiếc thuyền bị hất tung lên không trung khiến các hành khách ngã ra. Trong đó, 1 người suýt bị văng ra khỏi tàu, 3 người khác bị thương nhẹ và 2 hành khách phải nhập viện.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tàu bị hất tung lên không trung