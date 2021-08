Thông tư 10/2021/TT-BXD: Hướng dẫn 03 loại chi phí của công trình xây dựng

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn 03 loại chi phí của trình xây dựng như sau:

Chi phí đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động

Chi phí đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng công trình bao gồm:

- Chi phí lập và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn;

- Chi phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; chi phí thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị; chi phí thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động;