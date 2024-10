Thông tin xử lý vụ ca sĩ show Anh trai bị tố vô ơn

Đại diện ca sĩ Quang Hùng MasterD và Xuân Định K.Y cùng thông báo hai ca sĩ ngồi lại giải quyết ổn thỏa vấn đề xoay quanh tác quyền hai ca khúc "Tình đầu quá chén" và "Trói em lại". Tối 18/10, đại diện công ty quản lý của Quang Hùng MasterD thông báo nam ca sĩ và nhạc sĩ Xuân Định K.Y đã giải quyết ổn thỏa ồn ào liên quan tác quyền sáng tác hai ca khúc Tình đầu quá chénvà Trói em lại. "Quang Hùng MasterD và Xuân Định K.Y dành nhiều thời gian để suy ngẫm, giải quyết thỏa đáng dựa trên tình cảm anh em dành cho nhau. Tất cả là hiểu lầm không đáng có. Chúng tôi mong tranh cãi tiêu cực kết thúc sau thông báo này, không còn cá nhân nào bị công kích và tổn thương thêm", phía công ty Quang Hùng MasterD thông báo. Đại diện của ca sĩ show Anh trai cho biết thêm nam ca sĩ và Xuân Định K.Y đang thực hiện đăng ký tác quyền tác giả hai ca khúc Tình đầu quá chén và trói em lại. Đồng thời, nghệ sĩ xin lỗi khán giả vì ồn ào vừa qua.

Quang Hùng MasterD được nhiều khán giả chú ý sau show Anh trai say hi. Phía Xuân Định K.Y xác nhận nam nhạc sĩ đã làm việc với Quang Hùng MasterD, đồng thời mong khán giả bỏ qua ồn ào vì những hiểu lầm không đáng có trong quá trình hợp tác. Về bản hit Tình đầu quá chén ở show Anh trai, Xuân Định K.Y giải thích anh tham gia viết lời ca khúc, vai trò còn lại gồm melody, hòa âm phối khí và sản xuất do Quang Hùng MasterD đảm nhận. Hai nghệ sĩ đều bỏ chất xám cho ca khúc, không có chuyện nhận vơ hay vô ơn. Tương tự với Trói em lại, melody và ca từ bài hát, lời rap do Xuân Định K.Y sáng tác. Công của Quang Hùng MasterD là sáng tác melody rap, beat, hòa âm phối khí và sản xuất. "Hai nghệ sĩ gắn bó suốt thời gian qua trên tinh thần sẵn sàng hỗ trợ, không mong bất kỳ quyền lợi vật chất nào. Chúng tôi xin lỗi và mong khán giả mở lòng, kết thúc tranh cãi tiêu cực", đại diện Xuân Định K.Y giải thích. Ồn ào Quang Hùng MasterD vô ơn bắt nguồn từ việc Xuân Định K.Y chia sẻ video nam nhạc sĩ hát Tình đầu quá chén và khẳng định anh là người chấp bút lời bài hát. Trong khi trước đó trên sân khấu Anh trai say hi, Quang Hùng MasterD chia sẻ anh viết lời ca khúc lúc 2h sáng và hoàn thành sau ba tiếng. Sau đó, Quang Hùng MasterD tiếp tục bị tố phớt lờ Xuân Định K.Y dù nam ca sĩ góp phần tạo nên ca khúc hit Trói em lại. Ồn ào thổi bùng sau khi một nhà sản xuất âm nhạc ẩn ý ca sĩ show Anh trai say hi vô ơn với đồng nghiệp. Trước khi có thông báo chính thức về việc giải quyết ồn ào, khán giả "check VAR", nhận thấy Quang Hùng MasterD không phớt lờ Xuân Định K.Y. Ở hai ca khúc Tình đầu quá chén và Trói em lại, tên Xuân Định K.Y được ghi rõ trong phần giới thiệu ca khúc. Theo Tiền Phong