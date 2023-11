Thông tin 'người lạ cho tiền trước cổng trường ở TP.HCM nhằm bắt cóc' là giả

Tối 24/11, Công an Quận 12 (TP.HCM) thông tin, các trang mạng xã hội đăng tải thông tin “Cảnh báo người lạ đưa tiền, tiếp cận học sinh ở cổng trường tại quận 12 nhằm bắt cóc” là sai sự thật.

Theo thông tin Công an Quận 12, trước đó trên mạng xã hội đăng tải thông tin với phương thức, thủ đoạn có đối tượng tiếp cận, cho tiền các học sinh trên địa bàn nhằm mục đích xấu. Đồng thời, các trang đăng công văn số 234/HHG ngày 22/11/2023 do Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Huy Giáp ký về công tác phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho học sinh, phòng tránh kẻ gian xâm hại, bắt cóc trước cổng trường.