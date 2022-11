Thông tin mới vụ ô tô của trưởng công an thị trấn va chạm xe máy làm 2 người chết

Chiều 19/11, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh này đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ tai nạn giữa xe ô tô của Trưởng công an thị trấn Mường Lát và xe máy khiến 2 người tử vong.

Theo cơ quan công an, khoảng 13h55 ngày 18/11, ông Nguyễn Văn Mạnh (SN 1989) - Trưởng Công an thị trấn Mường Lát điều khiển ô tô biển kiểm soát 36C-352.66 lưu thông trên Quốc lộ 15C theo hướng từ UBND thị trấn Mường Lát về Trụ sở Công an huyện Mường Lát để dự cuộc họp trực tuyến do Bộ Công an triệu tập.