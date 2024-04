Thông tin mới vụ hệ thống mạng PVOil bị 'đánh sập'

Bị tấn công có chủ đích

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo PVOil cho biết hệ thống công nghệ thông tin của tổng công ty bị tấn công có chủ đích theo hình thức mã hóa dữ liệu (ransomware). Vụ việc này đã khiến hệ thống công nghệ thông tin của PVOil bị ngưng trệ.

Với sự hỗ trợ của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 - Bộ Công an, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông, các đơn vị tư vấn về an ninh mạng và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ kỹ thuật, PVOil đã điều tra nguyên nhân và từng bước khắc phục sự cố. Dự kiến, tổng công ty sẽ đưa các ứng dụng hoạt động trở lại trong 1-2 ngày tới.