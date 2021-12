Ngày 1/12, liên quan đến hoạt động cứu trợ lũ lụt của ca sĩ Thuỷ Tiên sau trận lũ lịch sử 2020, UBND huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) cho biết, UBND xã Liên Thủy đã có báo cáo gửi Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Ca sĩ Thuỷ Tiên trao tiền hỗ trợ lũ lụt ở miền Trung.

Được biết, ngay sau khi có yêu cầu từ Cơ quan CSĐT Bộ Công an, xã Liên Thuỷ đã nhanh chóng chỉ đạo các trưởng thôn, xóm khẩn trương rà soát, cung cấp thông tin, lập danh sách... các hộ dân nhận hỗ trợ từ đoàn ca sĩ Thuỷ Tiên sau đợt lũ 2020.



Cụ thể, ngày 30/10/2020 đoàn ca sĩ Thủy Tiên gồm 6 người đến địa bàn xã Liên Thủy để trao tiền cứu trợ cho người dân địa phương bị thiệt hại sau trận lũ lịch sử. Chính quyền xã đã hỗ trợ đoàn như: lập danh sách các hộ bị thiệt hại, phát phiếu cho các hộ dân khi nhận tiền, đảm bảo an ninh trật tự, chuẩn bị chỗ ngồi cho người dân đến nhận tiền, hướng dẫn bà con lên nhận tiền theo thứ tự, chứng kiến việc phát tiền hỗ trợ cho người dân.



Đoàn của ca sĩ Thủy Tiên thông báo cho UBND xã Liên Thủy biết đã hỗ trợ cho 2.541 người dân có trong danh sách, mỗi hộ nhận được 3 triệu đồng; trao tiền theo phiếu và không ký nhận tiền.



Theo báo cáo của xã Liên Thủy, có chính xác 2.541 hộ dân ở địa phương được nhận hỗ trợ từ ca sĩ Thủy Tiên. Cán bộ xã Liên Thủy chỉ chứng kiến chứ không tham gia kiểm đếm hay có biên bản xác nhận nên không biết cụ thể số tiền mà ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ cho người dân cụ thể là bao nhiêu bởi đoàn không yêu cầu.



Trận lũ lịch sử hồi tháng 10/2020 khiến hàng nghìn hộ dân trên địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề. Có rất nhiều đoàn từ thiện khắp đất nước đã đến huyện Lệ Thủy hỗ trợ người dân bằng tiền mặt và nhu yếu phẩm, hàng hóa…Trong đó có đoàn ca sĩ Thủy Tiên.



Theo thống kê, trong 2 ngày, đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên đã đến 7 xã của huyện Lệ Thuỷ gồm: Sơn Thủy, Liên Thủy, Hồng Thủy, An Thủy, Lộc Thủy, Thanh Thủy và Hồng Thủy để trao tiền hỗ trợ người dân bị thiệt hại



Như tin đã đưa, tháng 10/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an có công văn yêu cầu UBND huyện Lệ Thủy cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, chất liệu điện tử liên quan đến hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn huyện năm 2020.