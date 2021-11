Thông tin mới về việc đi máy bay từ ngày 1/12

Your browser does not support the audio element.

Cụ thể, trên đường bay trục Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - TPHCM và Đà Nẵng - TPHCM, từ ngày 1/12-14/12 sẽ được khai thác với tần suất tối đa 16 chuyến bay khứ hồi/ngày/đường bay. Từ ngày 15/12, tần suất trên từng đường bay không vượt quá 20 chuyến bay khứ hồi/ngày/đường bay.