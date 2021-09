Thông tin mới nhất về yêu cầu khi tham gia giao thông liên tỉnh với người đã tiêm vaccine COVID-19

Đối với địa phương ởvùng có nguy cơ rất cao, hoạt động vận tải công cộng sẽ tạm dừng, trừ taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ có vách ngăn với khách, thanh toán điện tử.

Người điều khiển taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ.



