Thông tin mới nhất về sức khỏe của bé gái 3 tuổi bị nhân tình của mẹ đóng đinh vào đầu

Sáng 25/1, trao đổi với PV, ông Đỗ Hữu Chức (68 tuổi, ở Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội - ông nội bé gái Đ.N.A, 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng 9 đinh vào đầu) cho biết, hiện nay, cháu ông đang được các bác sĩ theo dõi sức khỏe chặt chẽ tại Bệnh viện Xanh Pôn và tình hình vẫn rất nặng.



Trong ngày 23/1, các bác sĩ đã xét nghiệm nhóm máu của cháu và kết quả là nhóm B. Ngày hôm qua, anh Đỗ Đức Chung (bố bé A.) cũng được lấy máu xét nghiệm để trong trường hợp cần thiết có thể truyền cho con.



Cũng theo ông Chức, sáng hôm qua, các bác sĩ cho cháu ăn xông sữa, tuy nhiên, sau đó do có dịch chảy ra nên việc cho ăn xông phải tạm thời ngừng lại.



"Cháu nó 3 tuổi có biết gì đâu mà họ lại đối xử quá độc ác với cháu như thế. Giờ gia đình chúng tôi chỉ mong muốn nhất là làm sao cho cháu qua được kiếp nạn này, cháu còn quá nhỏ...", ông Chức chia sẻ.



Ông nội của bé A. cũng cho hay, theo một số anh em trong nội tộc cho biết, cách đây khoảng 3 - 4 ngày, cũng có người thân trong gia đình của Nguyễn Trung Huyên đến hỏi thăm. Tuy nhiên, cụ thể là ai thì ông không rõ.



Người thân của bé A. cũng bày tỏ, bên cạnh việc mong cháu sớm tai qua nạn khỏi thì cũng mong các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội kẻ đã gây ra vụ việc đau lòng này.



Trao đổi với PV, luật sư Lê Hồng Hiển, người được gia đình mời bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cháu A. cho hay, mấy ngày qua, có một số thông tin thất thiệt về tình hình sức khỏe của cháu. Do đó, gia đình đề nghị các kênh kiểm chứng thông tin, tránh việc đưa tin sai lệch ảnh hưởng tới tâm lý của gia đình.



Luật sư cũng cho hay, đang làm các thủ tục để đề nghị cơ quan công an cấp giấy chính thức tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cháu A.



Trong chiều hôm qua, chị Nguyễn Huyền Anh cùng chồng (bác cháu bé) cũng nhờ luật sư Hiển chứng kiến việc trao gửi tấm lòng của các nhà hảo tâm đã thông qua tài khoản của vợ chồng chị ủng hộ các cháu. Tổng số tiền gần 420 triệu đồng.

"Khi cháu gái chúng tôi xảy ra việc, rất nhiều mạnh thường quân, các cơ quan đoàn thể và cá nhân đã quan tâm ủng hộ cho cháu rất nhiều.



Giờ tôi chỉ mong cháu tai qua nạn khỏi, được lớn lên làm người, để không phụ tấm lòng của mọi người…", ông Đỗ Hữu Chức nhắn gửi.