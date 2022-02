Thông tin mới nhất về sức khỏe bé 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu

Tính đến nay, bé Đ.N.A, (3 tuổi trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã nhập viện cấp cứu được hơn 20 ngày sau khi bị người tình của mẹ là Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú tại xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất) đóng đinh vào đầu.



Trao đổi với PV vào sáng 6/2 (tức mùng 6 Tết Nhâm Dần 2022), ông Đỗ Hữu Chức (ông nội bé A.) cho biết, hiện cháu A. vẫn đang trong tình trạng hôn mê, chưa thể tiến hành phẫu thuật và mọi sự gia đình đều trông vào các y, bác sĩ tại Bệnh viện Xanh Pôn.



Theo ông Chức, vào ngày 27 tháng Chạp (tức ngày 29/1/2022), cháu A. đã được các bác sĩ tháo bột cánh tay.



"Suốt mấy ngày Tết, bố cháu ở đó trông, túc trực, đến ngày mùng 4 Tết, các chị ở nhà nhớ bố quá nên gia đình để bác gái (chị bố cháu A.) lên thay. Đến sáng nay, tôi gọi điện lên hỏi thì được báo, cháu đã cử động được ngón chân.

Gia đình cũng rất mừng vì cháu đã bước đầu có tiến triển tốt hơn.



Mấy ngày Tết, ngày nào tôi cũng thắp hương, cầu khấn ông bà, tổ tiên để cầu mong phù hộ cho cháu, qua được kiếp nạn này.



Cháu còn bé quá mà đã phải chịu nỗi đau lớn đến như thế", ông Chức nói.



Ông nội bé A. cũng chia sẻ, nhìn cháu gái mới 3 tuổi nằm bất động trên giường cấp cứu, phải thở máy, người đầy kim tiêm mà ông rất xót xa, chỉ biết nhờ các y, bác sĩ cứu giúp cho cháu.



"Tôi, bố cháu hay bác cháu nhiều đêm gần như thức trắng, chỉ dám chợp mắt ít phút rồi lại chạy ra, chạy vào để xem bác sĩ có gọi gì còn hỗ trợ.



Các y, bác sĩ cũng động viên bảo gia đình không nên qua lo lắng, nếu có vấn đề gì bất thường của cháu thì máy sẽ báo", ông Chức bày tỏ và nói, nếu bằng mắt thường, thậm chí vén tóc của cháu cũng khó có thể thấy các vị trí bị găm đinh.



"Giờ điều mong mỏi lớn nhất là cháu gái tôi qua được cơn nguy nan này còn mọi việc khác tôi cũng không quan tâm quá nhiều. Việc xử lý người gây ra nỗi đau đớn này cho cháu sẽ do cơ quan chức năng thực hiện và gia đình chỉ mong là đúng người, đúng tội", ông Chức nói thêm.



Người thân của cháu A. cũng thông tin, trong những ngày Tết vừa qua, nhiều người, nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và gửi các lời chúc tốt đẹp, sớm qua khỏi đến cháu. Đây là sự động viên, giúp đỡ rất to lớn với gia đình.



Riêng về mẹ cháu A., theo người thân, trong suốt mấy ngày Tết, gia đình cũng không thấy mẹ cháu liên hệ lên viện để xin trông, thăm con hay gặp các con ở nhà.



Trước đó, ngày 17/1/2022, bé N.A. vào Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật.



Các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất sau khi tiếp nhận bệnh nhân đã tiến hành đặt ống, chụp phim làm chẩn đoán thấy trên phim X-quang có hình ảnh cản quang trên hộp sọ bệnh nhi.



Chẩn đoán sơ bộ, bệnh nhi hôn mê nghi viêm màng não, sau khi bệnh nhi nhập viện khoảng 1h, Bệnh viện Thạch Thất đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên là Bệnh viện Xanh Pôn đồng thời báo Công an huyện Thạch Thất do thấy dấu hiệu bất thường.



Sau khi bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, đơn vị này đã tiến hành chụp cắt lớp, dựng hình nhận thấy có những hình ảnh giống như đinh gỗ ở sọ và tổ chức não.



Ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú tại xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) về tội "Giết người".



Nguyễn Trung Huyên được xác định là nghi phạm chính trong vụ việc bé Đ.N.A. (3 tuổi, ở Canh Nậu, Thạch Thất) bị cắm đinh vào đầu.



Theo Công an Hà Nội, Nguyễn Trung Huyên hoàn toàn không có bệnh lý tâm thần hay "ngáo đá". Gia đình đối tượng thuộc diện căn bản.



