Thông tin đáng chú ý về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội

Thông tin nêu trên được Ban Cán sự Đảng UBND thành phố Hà Nội đưa ra tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn do Thường trực Thành ủy Hà Nội, chiều 29/11.

Theo nội dung báo cáo, hiện nay, dịch bệnh trên địa bàn thành phố đang được kiểm soát, tuy nhiên có nguy cơ bùng phát và có thể xuất hiện nhiều các ca bệnh mới do mầm bệnh tồn tại ngoài cộng đồng, còn những ca bệnh chưa được phát hiện.