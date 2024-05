Thông tin chính thức liên quan tin đồn nghệ sĩ Hoài Linh nhập viện vì đột quỵ, tình trạng nguy cấp

Chiều 31/5, trên mạng xã hội xuất hiện một bài đăng có tiêu đề "Tin nóng, NSƯT Hoài Linh bị đột quỵ, hôn mê sâu, tiên lượng xấu". Theo đó, trang này thông tin nghệ sĩ Hoài Linh bị ngã trong nhà vệ sinh vào tối 30/5, được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện An Bình trong tình trạng nguy cấp. Dù không đưa ra bất kỳ bằng chứng gì nhưng bài đăng này thu hút hàng chục nghìn lượt xem, bình luận gây xôn xao dư luận, khiến nhiều người lo lắng. Đến chiều 31/5, một người thân cận của nghệ sĩ Hoài Linh đã thay mặt đăng clip nam nghệ sĩ lên tiếng làm rõ vấn đề.

Theo đó, nghệ sĩ Hoài Linh ngồi trong ô tô, khuôn mặt tươi tỉnh nói: "Sao ai đăng nói tôi chết ngày 30/5, nhập viện tại Bệnh viện An Bình. Đi câu cá không đi mà đi câu view chi vậy trời. Chán thiệt chớ, sao cứ thích cho tôi chết là chết vậy, ghê gớm thiệt".

Nam nghệ sĩ tỏ ra bất lực vì lần nữa bị tung tin bịa đặt gây ảnh hưởng đến cuộc sống. Như vậy, thông tin nghệ sĩ Hoài Linh đang cấp cứu, sức khỏe chuyển biến xấu là hoàn toàn sai lệch.