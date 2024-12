Thông tin chi tiết về đơn vị cung ứng giá đỗ ủ chất cấm cho Bách Hoá Xanh

Là đơn vị cung ứng giá đỗ ủ chất cấm cho siêu thị thực phẩm Bách Hoá Xanh tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Công ty TNHH thương mại Lâm Đạo chỉ mới thành lập chưa đầy 1 năm. Liên quan đến vụ việc Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá 6 cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn sử dụng chất cấm để kích thích tăng trưởng, bán ra thị trường từ 8-10 tấn giá đỗ/ngày như VietNamNet đã thông tin, trong đó có cơ sở cung ứng cho chuỗi siêu thị thực phẩm Bách Hoá Xanh. Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, Công ty cổ phần thương mại Bách Hoá Xanh đã ký hợp đồng với Công ty TNHH thương mại Lâm Đạo, một trong các cơ sở sản xuất giá đỗ có sử dụng chất cấm, để nhập mỗi ngày từ 350-400kg giá đỗ phục vụ kinh doanh. Một cửa hàng Bách Hoá Xanh tại tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: N.G Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo bộ phận bán hàng của Bách Hoá Xanh tại Đắk Lắk cho hay, việc ký hợp đồng nhập giá đỗ để bán tại chuỗi cửa hàng trên địa bàn do bộ phận của công ty tại TPHCM phụ trách. Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH thương mại Lâm Đạo (Công ty Lâm Đạo) có trụ sở tại Buôn Kô Tam, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đại diện pháp luật của doanh nghiệp này là ông Lâm Văn Đạo (SN 1990), người đã bị Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố để điều tra. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty Lâm Đạo là sản xuất, buôn bán giá đỗ. Có vốn điều lệ 200 triệu đồng, doanh nghiệp này mới chỉ thành lập vào ngày 11/1/2024, tức chưa đầy 1 năm tuổi. Bách Hoá Xanh là chuỗi siêu thị thực phẩm của Công ty cổ phần thương mại Bách Hoá Xanh. Đây là công ty con của Công ty cổ phần đầu tư Thế giới Di động (HoSE: MWG) với tỷ lệ sở hữu 94,95%. Tính đến tháng 11/2024, Bách Hoá Xanh có tổng số 1.735 cửa hàng trên toàn quốc. Theo thông tin công bố mới đây, luỹ kế 11 tháng đầu năm nay, doanh thu của chuỗi cửa hàng Bách Hoá Xanh đạt gần 37.400 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái.