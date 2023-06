Thông tin Charlie Puth tới Việt Nam biểu diễn khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Charlie Puth có lẽ không quá xa lạ với khán giả Việt Nam, dù cho bạn có phải là fan của anh chàng này hay không. Charlie Puth sinh năm 1991, bắt đầu được chú ý với các ca khúc tự sáng tác đăng tải trên YouTube sau đó bắt đầu con đường âm nhạc chuyên nghiệp từ năm 2011. Anh tự sáng tác và hát các tác phẩm của mình, gây chú ý bởi khả năng cảm âm thiên tài.

Trải qua 12 năm hoạt động trong làng nhạc, Charlie Puth đã trở thành một trong những tên tuổi hàng đầu thế giới với đỉnh cao là siêu hit See You Again (kết hợp Wiz Khalifa) thống lĩnh vị trí Quán quân Billboard Hot 100 trong 12 tuần lễ, mang về cho anh giải Quả Cầu Vàng danh giá cho hạng mục nhạc phim.

Bên cạnh đó, Charlie Puth cũng sở hữu loạt hit toàn cầu đình đám như Marvin Gaye, We Don't Talk Anymore, Attention, How Long,... Album mới đây nhất của anh - CHARLIE - sở hữu track Left And Right kết hợp với Jungkook cũng là một điểm nhấn trong sự nghiệp rực rỡ của Charlie Puth.