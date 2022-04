Thống nhất tháo dỡ, điều chỉnh thiết kế dự án trang trí cầu "kỳ quái"

Trước đó, vào chiều 21/4, UBND thành phố Đông Hà đã có buổi làm việc với Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị liên quan đến các hạng mục trang trí trên cầu Đại An.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải có ý kiến các hạng mục trang trí cầu Đại An chưa được cấp phép, thiết kế cao, không đảm bảo an toàn về kết cấu đường bộ và kết cấu an toàn cầu. Vì vậy, cần tháo dỡ, điều chỉnh lại phương án cho đảm bảo an toàn.