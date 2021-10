Thống lĩnh No.1 UK, huyền thoại Elton John phát hành luôn full album 'The Lockdown sessions'

Album The Lockdown sessions của Elton John nhận được nhiều sự quan tâm và mong mỏi từ người yêu nhạc. Không chỉ người hâm mộ của ông, sự chú ý còn đến từ fan của các nghệ sĩ khách mời. Trong dự án này, Elton John đã chào đón một dàn lineup “khủng long” mà bất cứ một festival nào cũng mong muốn. Từ những cái tên đình đám của âm nhạc hiện đại như Dua Lipa, Charlie Puth, Miley Cyrus, Lil Nas X đến huyền thoại một thời như Stevie Wonder đều có tên trong các tracklist của album.

Mang tên Always love you, ca khúc là focus track nằm trong album mới nhất của Elton John - The Lockdown sessions. Trước đó, album này đã gây chú ý với single Cold heart mà nam nghệ sĩ song ca với Dua Lipa, trở thành bản hit mới nhất giành chiến thắng trên bảng xếp hạng tại xứ sở sương mù.

“Ca khúc là một trong hai bài hát mà tôi viết đầu tiên tại studio cùng Andrew Watt, nhưng nó xuất hiện gần giống với mọi sản phẩm khác của Elton John và tôi đã không hề thích điều đó, nó cần một điều gì mới. Và đó là lúc Andrew xuất hiện, anh chia nhỏ ca khúc và đưa phần điệp khúc lên đầu, nhào nặn thành một sản phẩm mà một rapper sẽ dùng - thật là đột phá!”, ông chia sẻ với báo giới.