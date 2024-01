Thống kê hàng không Việt Nam 2023: Biến số Bamboo Airways

Mặc dù số lượng chuyến bay sụt giảm mạnh, Tre Việt vẫn là hãng hàng không có tỷ lệ bay đúng giờ (OTP) cao nhất với 92,5%. Xếp sau đó là VASCO (92%), Vietnam Airlines (86,9%), Vietravel (86,4%), Pacific Airlines (84,4%) và Vietjet Air (78,7%).

Năm 2023, tổng số chuyến bay bị hủy là 888 chuyến, giảm hơn so với năm 2022 (1.155 chuyến). Tuy nhiên, số chuyến bay bị chậm (delay) là gần 44.000 chuyến, tăng 12.000 chuyến so với năm ngoái. Tỷ lệ bay đúng giờ toàn ngành năm 2023 là 84,5%, sụt gần 6 điểm phần trăm so với năm 2022.

Một điểm đáng chú ý là lần đầu tiên Vietjet Air đã vượt Vietnam Airlines về số lượng chuyến bay khai thác trong một năm. Hãng hàng không giá rẻ đã kết thúc năm 2023 với 108.786, trong khi Vietnam Airlines chỉ khai thác 103.261 chuyến.