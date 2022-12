Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Lãi suất được điều chỉnh hợp lý

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú thông tin, hạn mức tín dụng, từ đầu năm 2022, NHNN đã định hướng tăng trưởng tín dụng cả năm khoảng 14%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến thị trường. Đối với tình hình thanh khoản gặp khó khăn, NHNN đã tập trung ưu tiên hỗ trợ hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) giải quyết vấn đề quản trị thanh khoản, giải tỏa tâm lý thị trường và các vấn đề còn tồn tại để đảm bảo an toàn hệ thống trước những rủi ro.

Đồng Việt Nam giảm 3,56% so với USD

Ngoài ra, ông Tú cho biết, đến tháng 11/2022, trước tình hình tác động từ bên ngoài dịu bớt, thanh khoản của TCTD cải thiện hơn, NHNN đã quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng định hướng năm 2022 thêm khoảng 1,5-2% cho toàn hệ thống các TCTD với nguyên tắc, các TCTD có thanh khoản tốt hơn, lãi suất thấp hơn sẽ được tăng trưởng tín dụng cao hơn.

Thêm vào đó, NHNN cũng yêu cầu các TCTD cân đối vốn phù hợp để cấp tín dụng, tập trung vốn vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là lĩnh vực ưu tiên; đồng thời, kiểm soát rủi ro kỳ hạn để đảm bảo thanh khoản, an toàn hoạt động, đảm bảo khả năng chi trả cho doanh nghiệp và người dân, nhất là dịp Tết Nguyên đán. Đến ngày 21/12/2022, tín dụng toàn nền kinh tế đạt khoảng 11,78 triệu tỷ đồng, tăng 12,87% so với cuối năm 2021.

Về tỷ giá, ông Tú cho hay, trong năm 2022, tỷ giá và thị trường ngoại tệ chịu áp lực lớn trước những biến động mạnh trên thị trường quốc tế; cân đối cung - cầu ngoại tệ rất khó khăn. Trong bối cảnh đó, NHNN đã điều hành tỷ giá linh hoạt; thực hiện các phương thức mua bán can thiệp thị trường và điều chỉnh tỷ giá mua/bán can thiệp để đáp ứng nhu cầu thanh khoản và bình ổn tâm lý thị trường.

Để chủ động thích ứng trước diễn biến khó lường của thị trường, ngày 17/10/2022, NHNN quyết định điều chỉnh biên độ tỷ giá giao ngay USD/VND từ mức +3% lên +5%, qua đó, tạo dư địa cho tỷ giá diễn biến linh hoạt, hấp thu các cú sốc bên ngoài. Nhờ đó, thị trường ngoại tệ cơ bản ổn định; đồng Việt Nam giảm giá so với USD khoảng 3,56% so với cuối năm 2021, thấp hơn so với các đồng tiền khác trên thế giới.