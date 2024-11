Thông điệp mạnh mẽ về niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới với tâm thế mới, với khát vọng mãnh liệt phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và với niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng. Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC-CEO Summit. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN) Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 14/11 theo giờ địa phương, trong chương trình tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2024 tại Lima, Peru, đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2024. Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC là sự kiện được tổ chức thường niên và có quy mô lớn nhất của cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực. Đây là dịp để các Nhà Lãnh đạo APEC gặp gỡ, trao đổi cùng đại diện lãnh đạo cấp cao của hàng nghìn doanh nghiệp hàng đầu châu Á-Thái Bình Dương về các xu thế phát triển mới, cơ hội và thách thức đặt ra đối với khu vực, và đề ra ý tưởng, giải pháp đột phá cho hợp tác, và phát triển tại khu vực. Với chủ đề "Con người. Doanh nghiệp. Thịnh vượng", Hội nghị lần này gồm hơn 20 phiên thảo luận tập trung vào các vấn đề, xu thế có tác động lớn đến sự phát triển của khu vực và thế giới như biến đổi khí hậu, các biến động địa chính trị trên thế giới, cách mạng trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi năng lượng, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và kết nối khu vực, nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, và sự phát triển của các thị trường mới nổi. Chủ tịch nước Lương Cường, với tư cách là khách mời chính, đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị. Chủ tịch nước Lương Cường chia sẻ nhận định thế giới và châu Á-Thái Bình Dương đang trải qua những chuyển đổi to lớn, mang tính thời đại, tác động đa chiều tới mọi quốc gia, mọi doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, APEC cần xây dựng một hệ thống quản trị kinh tế quốc tế thuận lợi cho phát triển và góp phần giải quyết bốn yêu cầu lớn là: Một là bảo đảm môi trường quốc tế hòa bình, ổn định, khuyến khích thương mại và đầu tư toàn cầu, hội nhập và liên kết kinh tế quốc tế; Hai là bảo đảm mọi quốc gia, mọi người dân đều được tiếp cận cơ hội bình đẳng và thụ hưởng một cách xứng đáng thành quả của hợp tác và phát triển; Ba là có giải pháp căn cơ cho chuyển đổi năng lượng xanh, sạch, để ứng phó hiệu quả với thách thức lớn nhất của nhân loại là biến đổi khí hậu; và Bốn là bảo đảm các loại công nghệ đột phá, nhất là trí tuệ nhân tạo được phát triển và ứng dụng một cách có trách nhiệm và bao trùm, thực sự trở thành động lực cho tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội. Đề cao vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch nước cho rằng tinh thần lạc quan, dám nghĩ, dám làm, khả năng phát hiện và tận dụng cơ hội ngay cả trong khó khăn chính là chìa khóa để thành công. Chủ tịch nước nhấn mạnh cộng đồng doanh nghiệp có thể đóng góp hiệu quả trên một số mặt, đó là: Thứ nhất, tiên phong đổi mới mô hình kinh doanh, sản xuất theo hướng xanh, tuần hoàn, chuyển đổi số...; trở thành lực lượng dẫn dắt, lan tỏa kéo theo sự phát triển của các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. Thứ hai, tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng các loại công nghệ đột phá để tìm lời giải cho các vấn đề cấp bách của thế giới. Thứ ba, tham gia tích cực vào quá trình định hình luật lệ, quy định cho các lĩnh vực mới, có ý nghĩa chiến lược của kinh tế thế giới. Thứ tư, đóng vai trò cầu nối, gắn kết các nền kinh tế, thúc đẩy giao lưu nhân dân, góp phần xây dựng và củng cố quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các quốc gia. Chủ tịch nước đề nghị tăng cường hơn nữa vai trò, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển công nghệ, định hình luật lệ và quy định kinh tế thế giới, củng cố giao lưu nhân dân, hợp tác, hữu nghị giữa các nước. Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới với tâm thế mới, với khát vọng mãnh liệt phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và với niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng. Hành trang của Việt Nam là một nền kinh tế phát triển nhanh, năng động với quy mô thứ 35 thế giới; có hệ thống chính trị vững mạnh, ổn định, lấy nhân dân làm trung tâm; một dân tộc yêu nước, tự tin, tự lực, tự cường, với dân số hơn 100 triệu người; và nhiều bạn bè, đối tác quốc tế rộng khắp năm châu. Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam kiên trì các nguyên tắc, quan điểm nhất quán, xuyên suốt về độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa, vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Việt Nam ủng hộ hệ thống thương mại đa phương và vai trò trung tâm của Tổ chức Thương mại thế giới; tin tưởng vào giá trị của tự do thương mại, kết nối và hội nhập quốc tế; và sẽ tham gia có trách nhiệm và đóng góp tích cực vào nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại trên tinh thần là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Chủ tịch nước chỉ rõ sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho cả doanh nghiệp trong nước và quốc tế trên các lĩnh vực từ thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, du lịch cho đến hạ tầng, logistics và các ngành công nghệ cao. Thị trường Việt Nam đã, đang và sẽ mang đến nhiều lợi ích, ưu thế mà không mấy nơi có được cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế. Chủ tịch nước cũng nêu bật những lợi thế quan trọng mà kinh tế Việt Nam có được đó là: Một, vị trí địa lý thuận lợi trong khu vực Đông Nam Á, với một nền kinh tế năng động, có độ mở cao và mạng lưới 17 hiệp định thương mại tự do; Hai, một thị trường lớn, đầy tiềm năng; một điểm đến thuận lợi cho tiến trình dịch chuyển chuỗi cung ứng ở khu vực; quy mô dân số đứng thứ 15 trên thế giới, hạ tầng đồng bộ, môi trường kinh doanh thuộc nhóm thuận lợi nhất ở châu Á; Ba, Việt Nam đang khởi tạo một nền kinh tế mới, chuyển đổi từ nâu sang xanh, từ nền kinh tế truyền thống sang nền kinh tế số, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; và Bốn, phát triển hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số. Kết thúc bài phát biểu, Chủ tịch nước khẳng định, trước những biến động to lớn của thế giới và những rủi ro về bảo hộ, phân mảnh, phân tách, một lần nữa APEC cần gánh vác trách nhiệm cầu nối, kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa các thành viên để cùng xây dựng một hệ thống quản trị kinh tế quốc tế minh bạch, bình đẳng, bảo đảm lợi ích cân bằng cho tất cả các bên. Phát biểu của Chủ tịch nước Lương Cường tại Hội nghị đã nhận được sự hưởng ứng, đánh giá cao của các Lãnh đạo APEC và cộng đồng doanh nghiệp.