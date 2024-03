Thông điệp cuối cùng của cô gái bị ung thư gây chấn động mạng xã hội

Ảnh: Fox News

“Nếu bạn đang đọc điều này thì có nghĩa là tôi đã qua đời trong trận chiến với căn bệnh ung thư", Daniella Thackray viết và nói thêm rằng gia đình đã thay mặt cô chia sẻ thông điệp này.

"Đầu tiên, tôi chỉ muốn nói rằng không phải tất cả các bệnh ung thư đều do lối sống gây ra. Trong một số trường hợp, đó là do di truyền hoặc không may xảy ra. Trong trường hợp của tôi, mặc dù tôi rất khỏe mạnh và năng động nhưng một khối u lại xuất hiện tại ống mật của tôi. Tình trạng này không phải do bất cứ hành động hay thói quen nào của tôi gây ra và cuộc sống của tôi đã không còn như trước nữa”.

Theo Fox News, cô viết trong bài đăng của mình rằng đó là một căn bệnh ung thư hiếm gặp, nguy hiểm, và không có thuốc chữa.

Ung thư ống mật hay ung thư biểu mô đường mật (cholangiocarcinoma) là một loại ung thư thường xảy ra ở những người trên 50 tuổi. Tuy nhiên, căn bệnh này cũng có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, như bệnh viện Mayo ở Minnesota, Mỹ ghi chú trên trang web “Bệnh & Tình trạng” của họ.