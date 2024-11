Thông điệp của ông Trump trong bài phát biểu mừng chiến thắng

Ông Donald Trump đã có bài phát biểu mừng chiến thắng trước đám đông người ủng hộ ở Florida. Bài phát biểu của ông nhận được người nghe đón nhận nhiệt liệt. Ông Trump và gia đình tại Trung tâm Hội nghị Quận Palm Beach ở West Palm Beach (Florida) ngày 6/11. Ảnh: CNN Sáng sớm 6/11 (giờ Mỹ), đứng giữa gia đình và các phụ tá, ông Trump phát biểu: “Đây thực sự sẽ là một thời đại hoàng kim cho nước Mỹ. Đây là một chiến thắng vĩ đại giúp chúng ta đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Trong bài phát biểu mừng chiến thắng sôi nổi, ông Trump đã cảm ơn vợ ông, cảm ơn liên danh tranh cử JD Vance cũng như người dân Mỹ vì đã bầu ông trở lại nắm quyền. Ông nói: “Chiến thắng về phiếu phổ thông thật tuyệt vời. Có một cảm giác yêu thương rất lớn trong căn phòng rộng lớn này… Tôi muốn cảm ơn hàng triệu người dân Mỹ vì đã xuất hiện với số lượng kỷ lục và mang đến chiến thắng này. Chúng tôi sẽ đền đáp và làm hết sức mình. Chúng tôi sẽ thay đổi mọi thứ. Đây sẽ được ghi nhớ như ngày mà người dân Mỹ lấy lại quyền kiểm soát đất nước”. Theo ông Trump, Chúa đã giữ mạng sống cho ông là có lý do. Ông phát biểu: “Lý do đó là để cứu đất nước của chúng ta và khôi phục lại sự vĩ đại của nước Mỹ. Chúng ta sẽ hoàn thành sứ mệnh đó cùng nhau. Đã đến lúc đặt những chia rẽ của bốn năm qua lại phía sau. Thành công sẽ mang chúng ta đến gần nhau hơn. Chúng ta phải đặt nước Mỹ lên hàng đầu, ít nhất là trong một khoảng thời gian. Chúng ta phải làm cho nước Mỹ trở nên vĩ đại và đầy tự hào. Tôi sẽ không làm các bạn thất vọng. Tương lai của chúng ta sẽ an toàn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết”. Bài phát biểu diễn ra sau khi ông giành được hơn 270 phiếu đại cử tri, đủ để trở thành tổng thống. Như vậy, ông đã đánh bại đối thủ đảng Dân chủ Kamala Harris trong một cuộc bầu cử tổng thống đầy kịch tính. Mặc dù kết quả cuối cùng vẫn chưa được công bố, nhưng các phương tiện truyền thông đã sớm gọi tên ông Trump là người chiến thắng sau khi ông có những thắng lợi tại các bang chiến trường quan trọng. Đảng Cộng hòa cũng đã giành lại quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ từ tay đảng Dân chủ. Trước đó, trong ngày bầu cử 5/11, ông Trump đã có màn thể hiện xuất sắc với hàng loạt chiến thắng vang dội tại tất cả 7 bang chiến địa có ý nghĩa quyết định gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Wisconsin và Pennsylvania. Ông đã giành trọn 93 phiếu đại cử tri tại những bang nói trên. Dự kiến, các đại cử tri đoàn tại các bang sẽ nhóm họp vào ngày 17/12 tới để bỏ phiếu đại cử tri chính thức bầu ứng cử viên Trump làm tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức tại Đồi Capitol vào ngày 20/1/2025.