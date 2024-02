Thông điệp chúc Tết Giáp Thìn 2024 của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Đúng thời khắc Giao thừa chuyển giao từ năm cũ Quý Mão 2023 sang năm mới Giáp Thìn 2024, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời chúc Tết tới toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài.

Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước!

Mùa Xuân đã đến với mọi người, mọi nhà! Trong thời khắc chuyển giao đẹp đẽ và linh thiêng của trời đất, chúng ta thành kính tri ân công đức tổ tiên, các thế hệ cha anh đã bao đời dựng xây, dệt nên gấm vóc non sông, cho mùa Xuân độc lập, cho Nhân dân được sống tự do, ấm no, hạnh phúc, cho cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín đất nước hôm nay.