Thông báo trúng tuyển nhưng không cho nhập học: Trường Lương Thế Vinh nói gì?

Chia sẻ thêm về lý do chỉ tiêu tuyển là 360 nhưng trường lại xét trúng tuyển 400 học sinh, bà Văn Liên Na cho biết, trường gọi dư số học sinh so với chỉ tiêu bởi như các năm trước, thời gian trường thực hiện tuyển sinh lớp 6 sớm hơn so với các trường THCS khác trên địa bàn TP Hà Nội. Do đó, trường phải tính đến phương án xét dư số thí sinh trúng tuyển, đề phòng trường hợp nhiều phụ huynh dù đã xác nhận nhập học vào trường rồi nhưng sau đó lại rút hồ sơ cho con sang các trường khác như chuyên Hà Nội - Amsterdam, Ngôi sao Hà Nội... Thực tế này từng xảy ra ở các năm trước đây, khiến trường thiếu hụt học sinh.

Sau khi thống kê, Phó Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh cho biết, số lượng phụ huynh không thể nhập học cho con trong ngày hôm qua không nhiều. Mặt khác, trường cũng không thể mở thêm lớp cho số học sinh dư nói trên. Do đó, trường thống nhất với những phụ huynh này sẽ lập danh sách dự trù, nếu có học sinh nào xin rút hồ sơ để chuyển sang các trường khác, Trường Lương Thế Vinh sẽ tiếp tục gọi các em trong danh sách trên đến nhập học.

Hà Cường