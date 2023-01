Thông báo tin kết hôn, nữ ca sĩ bạo hành nhân viên bị mắng tơi tả

Vào năm 2017, cựu thành viên Jewelry, Seo In Young xuất hiện trong chương trình With You: Season 2 với tư cách là một cặp đôi với rapper Crown J.

Mặc dù chương trình đột ngột bị hủy mà không có bất kỳ lời giải thích nào, nhưng cảnh quay Seo In Young lăng mạ biên kịch chính của chương trình bằng lời lẽ thô tục đã bị rò rỉ.

Chưa dừng lại ở đó, một nhân viên ẩn danh còn lên tiếng tố Seo In Young đối xử tệ với nhiều người khác trong đoàn.