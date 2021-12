Thông báo tìm người mua thực phẩm chức năng giả "Thảo mộc Thu Vũ"

Qua giám định, Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an kết luận: Các sản phẩm viên kẹo mầm collagen hồng sâm cao cấp; viên cà gai leo mật nhân 9X VIP; ngũ cốc dinh dưỡng 29X; kẹo nghệ sữa ong chúa dầu dừa collagen; viên trinh nữ hoàng cung xạ đen nano curcumin do Công ty TNHH TMDV Thảo mộc Thu Vũ sản xuất đều là hàng giả. Tuy nhiên các chỉ tiêu về kim loại nặng nằm trong giới hạn cho phép và đều không tìm thấy các chất độc khác.

Cán bộ điều tra đọc lệnh bắt đối với Vũ Thị Thu về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả"theo quy định Điều 192 BLHS.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam thông báo để quần chúng nhân dân biết, nâng cao cảnh giác trong quá trình lựa chọn mua những sản phẩm trên thị trường. Đồng thời, đề nghị các tổ chức, cá nhân đã mua và sử dụng những sản phẩm nêu trên, liên hệ đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam, địa chỉ: phố Tô Hiệu, phường Liêm Chính, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam SĐT: 0226.3851.019 hoặc 0975.303.300 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.