Thông báo tìm chủ sở hữu của 3 ghe gỗ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang thụ lý điều tra vụ án rửa tiền, xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang theo quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 10, ngày 28/10/2021 và Quyết định tách vụ án hình sự số 12, ngày 28/10/2021 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang liên quan đến bị can Nguyễn Văn Võ (SN 1968), nơi cư trú: Ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang và cùng đồng bọn.

Ngày 11/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra bè cá của Nguyễn Văn Võ tại khu vực sông thuộc xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang thì được Trần Văn Cường (SN 1985), cư trú tại Vĩnh Phước 1, phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang, là người quản lý bè cá, đã giao nộp 3 ghe đậu tại khu vực gần bè cá có đặc điểm như sau: Ghe gỗ, không rõ BKS, có kích thước 14,9 mét (dài) x 2,89 mét (rộng nhật) x 4,4 mét (hoành) x 2,47 mét (cao đáy), phía sau ghe có một ca bin gỗ sơn màu xanh - vàng - đỏ; kích thước ca bin 1,65 mét (rộng) x 3,14 mét (dài) x 1,1 mét (cao); trong ca bin có một vô lăng bằng gỗ, phía dưới ca bin là buồng lái, bên trong có động cơ máy hiệu ISUZU màu xanh, phía sau ca bin là hệ thống bánh lái và nhà vệ sinh. Ghe gỗ thứ 2 không rõ BKS, có kích thước 16,2 mét (dài) x 3,7 mét (rộng nhật) x 5,5 mét (hoành) x 2,2 mét (cao đáy), phía sau ghe có một ca bin gỗ sơn màu xanh - trắng - đỏ; kích thước ca bin 1,9 mét (rộng) x 3,5 mét (dài) x 1,27 mét (cao), trong ca bin có một vô lăng bằng kim loại màu trắng và ghế nhựa có tựa màu đỏ, dưới ca bin là buồng lái, bên trong có động cơ máy hiệu ISUZU, phía sau ca bin có hệ thống bánh lái và 2 cái võng. Quảng cáo Ghe gỗ thứ 3 không rõ BKS, có kích thước 19,2 mét (dài) x 3,2 mét (rộng nhật) x 4,3 mét (hoành) x 2,3 mét (cao đáy), phía sau ghe có một ca bin bằng gỗ sơn màu xanh - trắng; kích thước ca bin là 2,1 mét (rộng) x 3,63 mét (dài) x 1,28 mét (cao); trong ca bin có vô lăng bằng kim loại màu trắng và một ghế nệm tựa màu đen, phía dưới ca bin là buồng lái, trong buồng lái có động cơ máy hiệu MITSUBISHI, phía sau ca bin có một bếp ga đôi, hệ thống bánh lái và nhà vệ sinh. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thông báo, các cá nhân, tổ chức ai là chủ phương tiện nêu trên, đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh An Giang tại số 6, Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang (gặp điều tra viên Bùi Công Quang, SĐT: 0906.027.282) để phối hợp, giải quyết theo quy định của pháp luật.