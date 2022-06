Thông báo 'Có thể tìm iPhone sau khi bị tắt' nghĩa là gì?

Bạn tắt iPhone và thấy thông báo “iPhone Findable After Power Off (Có thể tìm iPhone sau khi bị tắt)”, nhưng không biết nó có nghĩa là gì.

Kể từ iOS iOS 15, người dùng có thể định vị iPhone ngay cả khi thiết bị đã tắt nguồn (power off) nhờ vào mạng lưới Find My (Find My network) và ứng dụng Find My (Tìm).

Điều này là bởi vì ngay cả khi tắt nguồn, iPhone vẫn cấp một lượng nguồn dự trữ cho các con chip gồm Bluetooth, UWB và NFC. Tính năng này giúp bạn tìm iPhone bị mất dễ dàng hơn, ngay cả thiết bị đã hết pin.

Trên các thiết bị tương thích, nếu bạn tắt iPhone, bạn sẽ thấy thông báo “iPhone Findable After Power Off (Có thể tìm iPhone sau khi bị tắt)” trên màn hình “Slide to Power Off (Trượt để tắt nguồn)”.