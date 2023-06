'Thôn, tổ dân phố không phải là một cấp chính quyền'

Sáng 10/6, Bộ Nội vụ thông tin những điểm mới cơ bản của Nghị định 33/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (Ảnh: Phạm Thắng).

Thôn, tổ dân phố là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư

Nghị định 33 còn không quy định chức danh công chức Trưởng công an xã, do đã bố trí công an chính quy ở cấp xã.

Trên cơ sở khoán tổng số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo quy định hiện hành (phường loại I - II - III tương ứng là 23 - 21 - 19 người; đối với xã và thị trấn loại I - II - III tương ứng là 22 - 20 - 18 người) và khoán tổng số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định hiện hành (cấp xã loại I - II - III tương ứng là 14 - 12 - 10 người), Nghị định 33 bổ sung quy định tăng thêm (không khống chế tối đa) số lượng công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có quy mô dân số, diện tích tự nhiên cao hơn so với tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết 1211/2016 của Quốc hội (sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết 27/2022).

Nghị định 33 cũng quy định việc khoán cho từng địa phương (cấp tỉnh) và phân cấp cho UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định cụ thể số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.