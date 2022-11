Thời xa vắng, quà tặng Đại sứ Hoa Kỳ

Nhà văn Lê Lựu và Thời xa vắng



Một chi tiết là lạ của cuộc tiếp mà sau này tôi chỉ mới được nghe. Báo chí cũng chưa thấy đăng. Ấy là Bí thư Nên đã tặng cuốn Thời xa vắng của nhà văn Lê Lựu cho Đại sứ Marc Knapper.



Vậy nên khi vừa gặp lại, tôi đã mạo muội gạn luôn ông về chi tiết này!



Cái cười cởi mở và ánh nhìn ấm áp cố hữu, bất ngờ ông hướng về phía tôi một câu hỏi đại để rằng tôi có quen biết nhà văn Lê Lựu không và tôi có thêm chuyện gì về nhà văn Lê Lựu ngoài những thông tin ông đã được nghe!



Trời đất! Tôi đâm lúng túng vì câu phỏng vấn ngược này.



Quen biết thì có. Mà những chuyện ông muốn biết (và chắc là đã biết?) thì truyền thông cùng mạng xã hội đã nói nhiều… Thoáng nghĩ thời gian ông ở cương vị Phó Ban Tuyên giáo T.Ư, ông có nhiều kênh về giới viết lách và văn nghệ sĩ?



Biết nói gì thêm về một cây viết danh tiếng của nước Nam này?



Nhà văn Lê Lựu sinh năm 1942. Hội viên Hội nhà văn Việt Nam từ năm 1974. Các giải thưởng ông từng nhận được trong sự nghiệp văn chương của mình có giải A của Hội Nhà văn Việt Nam (năm 1990) cho tiểu thuyết Thời xa vắng... Hơn 40 đầu sách với hơn 50 năm cầm bút, Lê Lựu đã để lại cho nền văn học Việt Nam một tài sản khổng lồ. Nhân vật Giang Minh Sài trong Thời xa vắng đã bầu Lê Lựu trở thành tiểu thuyết gia hàng đầu của Việt Nam!



Hay trích ra đây nhận xét của giới phê bình Việt, đại loại, Lê Lựu là một trong những nhà văn đầu tiên đã chỉ ra bi kịch của đời sống con người khi chúng ta phải sống một cuộc đời không phải của mình, sống hộ người khác, vì người khác!



Tôi bộc bạch thêm với ông, năm 2005, lần ấy tới Boston tôi may mắn được ghé Trung tâm William Joiner (WJC). WJC là một tổ chức do các cựu binh Mỹ thành lập với chức năng nghiên cứu hậu quả chiến tranh do người Mỹ thực hiện tại Việt Nam, nhưng thay vì thực hiện những điều tra, thống kê về xã hội học, họ lại chọn văn chương để làm cầu nối qua “đại dương băng giá” của quan hệ Mỹ - Việt sau chiến tranh. WJC được coi đã là con tàu phá băng giữa lúc quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ còn chắc khừ băng giá. Các nhà văn Việt Nam và Hoa Kỳ qua gặp gỡ giao lưu với những hoạt động phong phú đã làm được nhiều việc mà ngay các nhà chính trị cũng phải ngạc nhiên!