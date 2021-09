Thời trẻ điển trai của nam chính 'Squid Game' Lee Jung Jae

Nam diễn viên được xem là tượng đài điện ảnh của Hàn Quốc khi góp mặt trong nhiều dự án nổi tiếng The Thieves, The Housemaid, Typhoon, Svaha: The Sixth Finger, Assassination, Deliver Us from Evil...

Lee Jung Jae là 1 trong 3 quý ông độc thân "vàng" của showbiz Hàn bên cạnh Jung Woo Sung và Ha Jung Woo.

Hiện tại, Lee Jung Jae đang hẹn hò với nữ doanh nhân Lim Se Ryung - ái nữ tập đoàn thực phẩm lớn nhất nhì Hàn Quốc Daesang. Lim Se Ryung từng trải qua một đời chồng là Lee Jae Yong - người thừa kế tập đoàn Samsung.

Anh Anh