Thời trang nước ngoài bị thất sủng ở Trung Quốc

Nhiều nhãn hiệu thời trang nước ngoài đóng cửa hàng hoặc ngừng hoạt động tại Trung Quốc (Ảnh: NYTimes).

Trước đó, Old Navy, thuộc sở hữu của GAP Group, đã đóng cửa tất cả các cửa hàng và rời khỏi thị trường Trung Quốc vào tháng 3/2020. Các thương hiệu quần áo của Anh là Top Shop và New Look trước đó cũng đã tạm ngừng hoạt động tại Trung Quốc vào năm 2018 do hoạt động yếu kém. Bershka, Pull & Bear và Stradivarius, các thương hiệu thuộc cùng một Tập đoàn Inditex với Zara, đều đóng cửa các cửa hàng trực tuyến vào cuối tháng 7.

Ngoài chủ nghĩa dân tộc lên ngôi ở người tiêu dùng Trung Quốc, thiết kế đơn điệu đang kìm hãm các thương hiệu thời trang nhanh nước ngoài, Yanie cho biết và nhấn mạnh rằng sản phẩm mang thương hiệu Trung Quốc có mức giá thấp hơn, kiểu dáng đa dạng và chất lượng cao hơn, trong khi các thương hiệu nước ngoài khó thay đổi phong cách thiết kế để phù hợp với thẩm mỹ của người tiêu dùng Trung Quốc

"Giám đốc điều hành nhãn hàng không dám mạo hiểm vì họ chỉ có 2 năm để chứng tỏ năng lực", Yanie nói.

Yin Shan, 25 tuổi, ở Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang), là khách hàng trung thành của các thương hiệu thời trang nhanh. "GAP, cũng như hầu hết các thương hiệu thời trang nhanh ở nước ngoài, thường trung thành với một mẫu thiết kế duy nhất và giá cả tương đối đắt đỏ. Trong khi đó, người mua lại không rủng rỉnh tiền", anh nói.

(Theo Dân Trí)