Thời tiết TP.HCM hôm nay 2/5: Tiếp tục nắng nóng, chỉ số UV gây hại rất cao

Thời tiết TP.HCM về đêm oi nóng, ít mây. Nhiệt độ dao động trong khoảng 29-31 độ C không thay đổi so với đêm trước đó. Độ ẩm trung bình phổ biến 75-88%; mật độ mây 91-97%.

Hướng gió Nam Đông Nam đạt vận tốc 11-17 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 22-30 km/h.

Thời tiết tại một số tỉnh Nam Bộ ngày 2/5

Nam Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng 34 - 39 độ C.

Cụ thể, TP Phú Quốc 34 độ C, TP Cà Mau 35 độ C, TP Bạc Liêu 35 độ C, TP Rạch Giá 35 độ C, TP Cần Thơ 36 độ C, TP Vĩnh Long 37 độ C, TP Cao Lãnh 37 độ C, TP Biên Hoà 37 độ C, TP Tây Ninh 38 độ C, TP Thủ Dầu Một 38 độ C và huyện Đồng Phú 38 độ C.