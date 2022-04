Thời tiết tháng 4 trên cả nước thế nào?

Các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng của gió Đông Bắc kết hợp với rãnh thấp xích đạo hoạt động mạnh và nâng trục dần lên phía Bắc gây mưa dông diện rộng. Trong đó, khu vực Trung Trung Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trong 2 ngày đầu, sau giảm dần về lượng và vùng mưa dịch chuyển xuống khu vực Nam Trung Bộ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo hoạt động mạnh, mưa xuất hiện nhiều ngày, trong đó mưa tập trung nhiều hơn trong khoảng thời kỳ 4 - 5 ngày đầu tháng.

Nhiệt độ trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức thấp hơn từ 0,5-1,5 độ C so với TBNN, khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ thấp hơn từ 2 - 3 độ C, có nơi thấp hơn.