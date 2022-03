Thời tiết tháng 3 trên cả nước thế nào?

Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa; khoảng ngày 3/3 và 6-7/3 mưa dông trái mùa khả năng xuất hiện cục bộ tập trung về chiều tối và tối. Miền Đông Nam Bộ trong những ngày đầu tháng 3 có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Thời kỳ 10 ngày giữa tháng (11-20/3): Nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C, các nơi khác thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Thời kỳ 10 ngày cuối tháng (21-31/3): Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến thấp hơn khoảng từ 0,0-0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa trên hầu khắp cả nước phổ biến dưới 15mm, riêng khu vực Trung Trung Bộ 10-30mm, có nơi cao hơn.

Trương Huyền