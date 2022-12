Thời tiết ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch, Bắc Bộ, Nam Bộ tạnh ráo

Ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch, Bắc Bộ, Nam Bộ tạnh ráo . (Ảnh Trần Quang/Dân việt).

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 31/12

Bắc Bộ

Khả năng mưa thấp, đêm và sáng sớm nhiều mây, có sương mù, ngày trời nắng; riêng ngày 2/1/2023 trời nhiều mây. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi cao 10-13 độ C, có nơi dưới 5 độ C, riêng đêm 31/12 nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi cao 6-9 độ C, có nơi dưới 5 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Trung Bộ

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: