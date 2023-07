Thời tiết ngày 9/7: Miền núi mưa dông, nắng nóng suy giảm ở Bắc Bộ

Ngày 8/7, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C. Một số khu vực ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ C như: Con Cuông (Nghệ An) 40,8 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 40,3 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 40,4 độ C...